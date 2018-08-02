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Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi Başvuruları Başladı

Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi Başvuruları Başladı

İlk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılara yönelik olarak bu yıl üçüncü kez Salt Galata iş birliği ile 12-21 Ekim tarihlerinde düzenleniyor.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 12:48 - Güncelleme: 02-08-2018 12:48

İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın destekleriyle 2017 yılında Köprüde Buluşmalar tarafından başlatılan, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Kısa Film Atölyesi bu yıl da devam ediyor. İlk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılara yönelik düzenlenen Kısa Film Atölyeleri serisinin üçüncüsü 12-21 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Kısa Film Atölyesi
İlk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılara yönelik olarak bu yıl üçüncü kez Salt Galata iş birliği ile 12-21 Ekim tarihlerinde düzenleniyor. Başvurular arasından seçilecek 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları, projelerini sinema sektörünün deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcıları ile grup çalışması yaparak geliştirecekler. Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine hazırlanacaklar.

Atölyenin sonunda ekipler yapımcı–yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar.

İlk atölye için son başvuru tarihi 10 Eylül Pazartesi.

Yönetmen ve yapımcıdan oluşan ekipler için katılım ücreti 1000 TL olan atölyede 1 projeye burs olanağı sağlanıyor.

Kimler Başvurabilir? 
• Atölyeye senaryo geliştirme aşamasındaki kısa metraj kurmaca veya belgesel projeleri başvurabilir.
• Atölye seçkisinde çeşitlilik olması hedeflenir. Bu nedenle atölye çağrısı belgesel, tür sineması (korku, fantastik vs.), çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde projeleri de hedefler.

• Başvurular 10 Eylül 2018 tarihine kadar projenin yönetmen ve yapımcısı tarafından yapılmalıdır. Projenin bir yapımcısı olması gerekmektedir. 
• Atölyeye yapılan başvurular arasından Türkiye’den (senaryo yazımından çekim aşamasına kadar) kısa metraj kurmaca ve belgesel film projeleri seçilir. 
• Başvuruların 10 Eylül 2018 tarihine kadar online olarak https://vp.eventival.eu/iff/2018 adresine yapılması gerekmektedir. 
Başvurular için gerekli belgeler, ayrıntılı bilgi ve başvuru için: http://film.iksv.org/tr/atolyeler-ve-fon/kisa-film-atolyesi

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