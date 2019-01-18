Köpekler yavrularını beslemek için leş yiyor! Konya'daki çöplükte çekildi

Konya'da, zorlu kış şartlarında çöplükte yiyecek bulmaya çalışan sahipsiz onlarca köpeğin yaşam mücadelesi görüntülendi. Ereğli ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan çöplük çevresinde yaşayan köpekler, hayvancılıkla uğraşan insanların getirdikleri atıklarla beslenmeye çalışıyor. Köpeklerin, çoğu deri ve kemikten ibaret hayvan leşlerini, açlık sebebiyle sıyırmaya çalışmaları dikkati çekiyor.

Çöplükte yiyeceğin bol olduğu mekanları güçlü köpeklerin zapt ettikleri görülürken, zayıf köpekler ise yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. Çetin kışın şartlarında tilki, kartal, şahin, karga, saksağan ve kerkenez gibi yabani hayvanlar da çöplükten yararlanmaya çalışıyor.

Belediye ekiplerince yiyecek bırakılan yerlerde toplu şekilde yaşayan yavru köpeklerin birbirlerine sokularak ısınmaya çalışmaları, oynadıkları oyunlar insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor.