Köpekler açık artırma usulü satıldı

Köpekler açık artırma usulü satıldı

Edirne'de yurda kaçak getirilmek istenirken yakalanan 10 yavru köpekten 7'si açık artırma usulü yapılan satışla sahiplerini buldu. Edirne'de yurda kaçak getirilmek istenirken yakalanan 10 yavru köpekten 7'si açık artırma usulü yapılan satışla sahiplerini buldu. Alınan bilgiye göre, çeşitli tarihlerde yurda kaçak olarak getirilmek istenen aralarında, kırışık olarak da bilinen sahar-pei, Saint Bernard, Kafkas çoban köpeği, tazı grubundan basset cins köpeklerin bulunduğu 10 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletmeleri'nce açık artırmayla satışa çıkarıldı.

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Köpekler açık artırma usulü satıldı

Satışa esas bedelleri bin 416 ile 2 bin 124 lira arasında değişen köpeklerden 7'si 300 ile bin 300 liradan alıcı buldu. Basset cinsi 3 köpeğe alıcı çıkmadı. Satış sonrası komisyon kararının ardından yedieminde bakılan köpekler sahiplerine teslim edilecek. Köpeklere yaklaşık 40 gündür yediemin olarak bakan oto tamircisi Sercan Bilgen, yaptığı açıklamada,Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken yakalanan 10 yavru köpeğe iş yerinin kapılarını açtığını söyledi.

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Köpekler açık artırma usulü satıldı

Köpekleri çok sevdiğini anlatan Bilgen, "Yurt dışından kaçak yollarla gelirken yakalanan köpeklerin bakımını üstlendim. İnşallah iyi kişilere alır ve güzel bir şekilde bakımını yaparlar" dedi Edirne'de, özellikle ucuz olması nedeniyle Bulgaristan üzerinden köpek kaçakçılığına sıkça rastlanıyor. Uyuşturularak araçların çeşitli yerlerine gizlenerek yurda kaçak sokulan yavru köpekler yüksek fiyatlarla Türkiye'de hayvanseverlere satılıyor.

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Köpekler açık artırma usulü satıldı

Edirne'de yurda kaçak getirilmek istenirken yakalanan 10 yavru köpekten 7'si açık artırma usulü yapılan satışla sahiplerini buldu. Edirne'de yurda kaçak getirilmek istenirken yakalanan 10 yavru köpekten 7'si açık artırma usulü yapılan satışla sahiplerini buldu. Alınan bilgiye göre, çeşitli tarihlerde yurda kaçak olarak getirilmek istenen aralarında, kırışık olarak da bilinen sahar-pei, Saint Bernard, Kafkas çoban köpeği, tazı grubundan basset cins köpeklerin bulunduğu 10 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletmeleri'nce açık artırmayla satışa çıkarıldı.

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