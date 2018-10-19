Köpek sanıp aldığı hayvan sıçan çıktı!

Bunun üzerine hayvanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve cinsini öğrenmek için yardım istedi. Sonunda hayvanın aslında bir köpek olmadığı, Doğu Asya'da yaşayan ve çoğunlukla bambu ve diğer bitkilerle beslenen bir bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı. Sıçana nasıl bakacağını bilemeyen adam, onu hayvanlarla ilgilenen uzmanlara vermeye karar verdi. Bilimsel adı 'Rhizomys sinensis' olan bambu sıçanın Çin'in bazı bölgelerinde yemek olarak yendiği de söyleniyor.











