Köpek diye aldığı hayvan büyüdüğünde bakın neye dönüştü!

Çin'de meydana gelen olayda yalnızlığını gidermek için köpek aldığını sanan bir adam, bir süre sonra hayvanın aslında köpek olmadığını öğrenince şok oldu. Yavru köpek diye alınan hayvanın sıçan olduğu ortaya çıktı.

Köpek diye aldığı hayvan büyüdüğünde bakın neye dönüştü!

Çin'de yalnız yaşayan bir kişi yerel bir satıcıdan çok ucuz fiyata siyah yavru bir köpek satın aldı. Köpekte bir gariplik hisseden adam zaman geçtikçe köpeğin tüylerinin uzamadığını ve etrafta koşturmadığını fark eti, bunun üzerine hayvanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve cinsini öğrenmek için yardım istedi. Sıçan olduğu öğrenilen 'Rhizomys sinensis' Çin'de yemek olarak da yenilebiliyor.

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Köpek diye aldığı hayvan büyüdüğünde bakın neye dönüştü!

BAMBU SIÇANI Sonunda hayvanın aslında bir köpek olmadığı, Doğu Asya'da yaşayan ve çoğunlukla bambu ve diğer bitkilerle beslenen bir bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı. Sıçan yetiştirmesini bilmeyen adam, onu hayvanlarla ilgilenen uzmanlara vermeye karar verdi.

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Köpek diye aldığı hayvan büyüdüğünde bakın neye dönüştü!

KÖPEK DİYE ALDI AYI ÇIKTI! Geçtiğimiz aylarda yine Çin'de meydana gelen olayda bir kadın, Tibet Mastiff cinsi diye satın aldığı hayvanın giderek büyüdüğünü ve ayakları üstüne kalktığını fark etti. Kadın 2 yıl sonra gerçeği anladığında hayatının şokunu yaşadı.

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Köpek diye aldığı hayvan büyüdüğünde bakın neye dönüştü!

Tibet Mastiff cinsi diye satın aldığı köpek "Asya Siyah Ayısı" çıktı. Yun isimli kadın köpek yavrusunun büyümesinin bir türlü durmamasından ve iki ayakları üstüne kalkmasından sonra şüphelenmeye başladı.

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