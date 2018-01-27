Köpek bir anda havlamaya başladı önce kimse anlamadı sonra ise...

Papillon, odaya gelince bir oraya bir buraya zıplamaya başladı. Mindi o zaman tuhaflığı farketti. Rachel’ın dudakları morarmıştı ve nefes alamıyordu. Mindi hemen ambulansı aradı. Boğazına bir şeyler takılmış olabileceğini düşünerek bebeğinin sırtına hafifçe vurdu. Bir süre sonra Rachel ağlamaya başladı. Mindi de rahatladı. Rachel nefes alıyordu ve yaşayacaktı.



