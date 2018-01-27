Köpek bir anda havlamaya başladı önce kimse anlamadı sonra ise...

1993 yılında Ohiolu Mindi, kızı Rachel’ı yatağına yatırdı. Henüz birkaç aylıktı. Mindi’nin 9 yaşındaki diğer kızı Amanda arkadaşlarıyla oynuyordu. Küçük çocukları olanlar bilirler. Dinlenmek nedir bilmezsiniz. Mindi de Rachel’ı yatağına yatırınca biraz dinlenmeye karar verdi.
Önce duş almaya karar verdi. Birden evin köpeği Papillon çıldırmışçasına havlamaya başladı. Golden retriever cinsi köpek çareyi banyoya gitmekte buldu. Kadına öyle bir baktı ki Papillon’un bir şeyler anlatmak istediğini anladı. Hemen duştan çıkarak Papillon’u takip etmeye başladı. Köpek, anneyi Rachel’ın odasına götürdü.
Papillon, odaya gelince bir oraya bir buraya zıplamaya başladı. Mindi o zaman tuhaflığı farketti. Rachel’ın dudakları morarmıştı ve nefes alamıyordu. Mindi hemen ambulansı aradı. Boğazına bir şeyler takılmış olabileceğini düşünerek bebeğinin sırtına hafifçe vurdu. Bir süre sonra Rachel ağlamaya başladı. Mindi de rahatladı. Rachel nefes alıyordu ve yaşayacaktı.
Ambulans gelince Mindi, Rachel’ı kucağına alarak araca bindi. Amanda ise Papillon ile evde kaldı. Doktorlar, Rachel’ın boğazında bir şey kaldığını ve anne müdahale etmese hayatta olamayacağını söyledi. Rachel taburcu edildikten sonra anne bir an olsun kızını yanından ayırmadı.
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