Köpeğine pırlanta gerdanlık taktı poz verdi olay oldu

22 yaşındaki süper model Kendall Jenner, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla herkesi hayret içerisinde bıraktı. Zaten alışık olduğumuz Kendall Jenner bir köpeğine pırlanta taktı.

Köpeğine pırlanta gerdanlık taktı poz verdi olay oldu

Kardashianların en küçüklerinden biri olan Kendall Jenner, Instagram'da olay yaratmaya devam ediyor. Kendall Jenner'ın gerdanlık takan köpek ile verdiği pozlar olay yarattı.

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Köpeğine pırlanta gerdanlık taktı poz verdi olay oldu

22 yaşındaki süper model, elmaslarla bezeli bir tasma takmış doberman cinsi köpekle birlikte kamera karşısındaydı. Kendall, kırmızı latex mayosu, Louis Vuitton çorapları ve rugan stilettolarıyla poz verdi.

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Köpeğine pırlanta gerdanlık taktı poz verdi olay oldu

Kendall Jenner, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Annenin sözünü dinle" notunu düştü.

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Köpeğine pırlanta gerdanlık taktı poz verdi olay oldu

Kendall Jenner'ın saç ve makyajını ise Jen Atkin yaptı.

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