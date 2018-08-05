Köpeğine pırlanta gerdanlık taktı poz verdi olay oldu

Kardashianların en küçüklerinden biri olan Kendall Jenner, Instagram'da olay yaratmaya devam ediyor. Kendall Jenner'ın gerdanlık takan köpek ile verdiği pozlar olay yarattı.
22 yaşındaki süper model, elmaslarla bezeli bir tasma takmış doberman cinsi köpekle birlikte kamera karşısındaydı. Kendall, kırmızı latex mayosu, Louis Vuitton çorapları ve rugan stilettolarıyla poz verdi.
Kendall Jenner, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Annenin sözünü dinle" notunu düştü.
Kendall Jenner'ın saç ve makyajını ise Jen Atkin yaptı.
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