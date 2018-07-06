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Köpeğine iyi bakmayan turist gözaltına alındı!

Köpeğine iyi bakmayan turist gözaltına alındı!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 30 dereceye yakın sıcakta köpeğini susuz bırakan bir turist, "hayvana kötü davrandığı gerekçesiyle" gözaltına alındı. Turist, 24 saat hücrede tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 14:38 - Güncelleme: 06-07-2018 14:38

Amsterdam polisinin sosyal medya üzerinden duyurduğu olay, Çarşamba günü öğleden sonra, "başkentin kalbi" sayılan Nieuwendijk'ta meydana geldi.

Köpeğiyle birlikte alış veriş sokağında dolaşan erkek tuirst, bir süre sonra aldığı uyuşturucunun etkisiyle, sokağın köşesinde uykuya daldı.

Bir süre sahibinin başında bekleyen köpek, susuzluğa dayanamayınca çevredeki dükkanlara girerek su aramaya başladı.

Bir giysi mağazasının çalışanları köpeğe su vererek, durumu polise bildirdi.

POLİS, KÖPEĞE EL KOYDU
Olay yerine gelen polis, turisti uyandırarak, "köpeğine karşı gereken özeni göstermediği gerekçesiyle" gözaltına aldı. Köpeğe de el koyan ekipler, hayvanı veterinere götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Karakoldaki arama sırasında cebinden bir de bıçak çıkan erkek turiste para cezası verildi ve bu ceza peşin olarak tahsil edildi.

Savcılık, 24 saat hücrede tutulduktan sonra serbest bırakılan ve köpeğine iyi davranma sözü veren turiste, hayvanın iade edilmesini kararlaştırdı.

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