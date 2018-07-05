Köpeği yakan cani yakalandı ifadesi şok etti

"Ben köpeği bulduğumda ölmüştü, ağzından salyalar akıyordu. Yan tarafta, ilaçlama bölümünde bir arkadaşımın yanına gidip durumu anlattım, o da bana karton verdi. Köpeğin bulunduğu yerde çocuklar çok fazla oynuyor, kuduz olduğunu ve onlara bulaşmasını engellemek için ben de yaktım. Tecavüz olayıyla alakam yoktur. Başka bir çalışan arkadaşım da bana şahittir, amacım sadece çocukları korumaktı. Bu yüzden köpeği yaktım."