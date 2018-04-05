Köpeği sayesinde ölümcül hastalığı fark etti!

Nadir görülen ve potansiyel olarak ölümcül olan bir oto-immün hastalığa yakalanan Jayne Hardman isimli İngiliz kadın burnunu kaybetti. Protez burnunu gece yatarken çıkaran Jayne Hardman, hastalığını köpeği sayesinde fark etti. Burnu alınan kadın hayatına protez burunla devam ediyor.

Köpeği sayesinde ölümcül hastalığı fark etti!

Nadir görülen ve potansiyel olarak ölümcül olan bir oto-immün hastalığa yakalanan İngiliz kadın burnunu kaybetti. Protez burnunu gece yatarken çıkaran Jayne Hardman, hastalığını köpeği sayesinde fark etti. 48 yaşınaki kadın her gece burnunu çıkarıp temizliyor, yaz aylarında ise teni bronzlaştığı için başka bir burna geçiyor. Tek sorunun hapşırmak olduğunu söyleyen kadın, burnunu tutmazsa fırlayıp düşme ihtimali olduğundan bahsediyor.

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Köpeği sayesinde ölümcül hastalığı fark etti!

KÖPEĞİ FARK ETMİŞ: Köpeğinin burnuna atlayıp yaralamasından sonra doktora giden kadının hastalığı tesadüfen ortaya çıkmış. Köpeğin hastalığı hissettiğini söyleyen Jayne, sürekli burnu ile ilgilenen ve sonunda onu ısırıp kadının alarma geçmesini sağlamış. 2014'te İngiltere'nin en iyi burun cerrahlarından biri olan David Roberts, Londra'daki Guys ve St Thomas Hastanesinde, Jayne'in burnundaki dokuya saldıran granülomatozis olduğunu fark etmiş.

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Köpeği sayesinde ölümcül hastalığı fark etti!

KİMSE DURUMU FARK ETMİYOR: Suratına burun protezini tutması için mıknatıslar yerleştirilen kadın burunsuz olduğundan insanların ondan korktuğunu ama protezi taktığından kimsenin durumu fark etmediğini söylüyor.

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Köpeği sayesinde ölümcül hastalığı fark etti!

ARTIK BU DURUMA ALIŞMIŞ: 2 yıl kemoterapi gördükten sonra burnunun kurtulmasının mümkün olmadığını öğrendiğinde oldukça üzülen Jayne, artık bu duruma alıştığını ve umursamadığını ifade etti.

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