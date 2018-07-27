Köpeği otomobile bağlayıp sürüklemişti! Serbest bırakıldı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla R.D., Seki Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.D. sağlık kontrolünden geçirilerek Fethiye adliyesine getirildi. R.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
R.D.’ye idari yönden 4 bin 252 lira ceza kesildiği öğrenildi.
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