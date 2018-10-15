Köpeği donmuş gölden kurtaran güzel insanlar

ufuk 14 Ocak 2017 15:11 Batıya küfreden insanların, hayvan sevgisi bile yok ülkemde bundan adım gibi eminim... Ama mangalda kül bırakmazlar... Batının siyasi olarak 5 para etmediğini herkes biliyor ve bunu siyasiler tartışmalı. Halbuki halk bile kalkıp batıyı siyasi yönden eleştiriyor. Ama insanlığa gelince, söyleyecek lafı bile olmuyor... Halkın siyasi yönden dünyanın geri kalanını eleştirmesi bana çok lüzumsuz geliyor. Bırakın bunu devleti yönetenler yapsın...