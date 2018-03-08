'Köpeğe tecavüz' iddiası mahalleyi karıştırdı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir köpeğe tecavüz ettiği öne sürülen T.K. (16), mahalle halkının tepkisine neden oldu.

'Köpeğe tecavüz' iddiası mahalleyi karıştırdı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yemek götürdüğü köpeğe tecavüz ettiği öne sürülen T.K. (16), mahalle halkının tepkisine neden oldu. Mahallelinin tartakladığı T.K., kayıplara karışırken, Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, suç duyurusunda bulundu.

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'Köpeğe tecavüz' iddiası mahalleyi karıştırdı!

Olay, sabah saatlerinde, Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler Sokak'ta meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan T.K., iddiaya göre, restoran sahibi Y.S.'nin kangal kırması 4 yaşındaki 'Lord' isimli köpeğine yemek götürdü. T.K., işletmeye 2 sokak uzakta, evin bahçesindeki kulübede bağlı duran köpeğe tecavüz etti.

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'Köpeğe tecavüz' iddiası mahalleyi karıştırdı!

Olayı gören mahalle sakinleri, T.K.'ye tepki gösterdi. Kulübenin etrafında toplanan kalabalık, T.K.'yi tartakladı. Kente 2 ay önce gelerek, restoranda işe başladığı öğrenilen T.K., mahallelinin elinden kurtulup, kayıplara karıştı.

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'Köpeğe tecavüz' iddiası mahalleyi karıştırdı!

"SAVCILIĞA VE POLİSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK": Olayın görgü tanıklarından K.B., "Böyle bir şerefsizlik olabilir mi? Böyle gençlik olur mu? Zavallı hayvana bu yapılır mı? Bunun adı sapıklık. Marketten dönen komşumuz, gencin pantolonunu indirdiğini ve köpeğin arkasına geçtiğini görünce bağırmaya başladı. Herkes toplandı" dedi.

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