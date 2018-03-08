'Köpeğe tecavüz' iddiası mahalleyi karıştırdı!

"SAVCILIĞA VE POLİSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK": Olayın görgü tanıklarından K.B., "Böyle bir şerefsizlik olabilir mi? Böyle gençlik olur mu? Zavallı hayvana bu yapılır mı? Bunun adı sapıklık. Marketten dönen komşumuz, gencin pantolonunu indirdiğini ve köpeğin arkasına geçtiğini görünce bağırmaya başladı. Herkes toplandı" dedi.