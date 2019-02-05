Köpeğe tecavüz etti iğrenç sapığı mahalleli yakalayınca olanlar oldu

İSTANBUL Fatih'te köpeğe tecavüz eden bir kağıt toplayıcı, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL Fatih'te köpeğe tecavüz eden bir kağıt toplayıcı, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Fatih'te köpeğe tecavüz eden bir kağıt toplayıcı, sokak köpeğine tecavüz etti. Bu sırada zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi. Twitter

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Evlerinden inen vatandaşlar, köpeğe tecavüz eden zanlıyı tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı Fatih Şehremini Mahallesi'nde yaşandı. Bir kağıt toplayıcı, bir sokak köpeğine tecavüz etti.

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KENDİNİ KAMUFLE ETTİKöpeği önce kimsenin görmemesi için arabaların arasına götüren şahıs, ardından kağıt topladığı aracı da önüne koyarak kendini kamufle etti. Twitter

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