Köpeğe tecavüz etti iğrenç sapığı mahalleli yakalayınca olanlar oldu

İSTANBUL Fatih'te köpeğe tecavüz eden bir kağıt toplayıcı, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Fatih'te köpeğe tecavüz eden bir kağıt toplayıcı, sokak köpeğine tecavüz etti. Bu sırada zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi.
Evlerinden inen vatandaşlar, köpeğe tecavüz eden zanlıyı tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı Fatih Şehremini Mahallesi'nde yaşandı. Bir kağıt toplayıcı, bir sokak köpeğine tecavüz etti.
MAHALLELİ, SAPIĞI DÖVDÜ: Sık sık çevreye bakan zanlı, ardından sokak ortasında köpeği taciz etti. Bu sırada zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi. Evlerinden inen vatandaşlar, köpeğe tecavüz eden zanlıyı tekme tokat dövdü.
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