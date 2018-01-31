Köpeğe tecavüz eden dedenin ifadesi: Yatırdım ama yapmadım

KOCAELİ’nde bir caminin yanındaki boş alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan yaşlı adam gözaltına alınmış ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Köpeği taciz eden 82 yaşındaki N.C'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yaşlı adam 'köpeği yatırdım ama yapmadım' diyerek kendini savundu.