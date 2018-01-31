Köpeğe tecavüz eden dedenin ifadesi: Yatırdım ama yapmadım

KOCAELİ’nde bir caminin yanındaki boş alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan yaşlı adam gözaltına alınmış ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Köpeği taciz eden 82 yaşındaki N.C'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yaşlı adam 'köpeği yatırdım ama yapmadım' diyerek kendini savundu.
EMNİYETTEKİ İFADESİ : Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" dedi.
NE OLMUŞTU : Köpeğe tecavüz görüntüleri Gebze'de kayda alınmıştı. Kamera görüntülerinde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada?' deyince önce sessiz kalıyor.
Bu çirkin olayı caminin yanındaki boş alanda yaparken yakalanan yaşlı adama kameraya alan kişi 'Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada" diye tepki gösteriyor.
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