Köpeğe tecavüz eden dedenin akıbeti belli oldu!

Kocaeli’nde bir caminin yanındaki boş alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan yaşlı adam gözaltına alınmış ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Köpeği taciz eden 82 yaşındaki N.C'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yaşlı adam, "Köpeği yatırdım ama yapmadım" diyerek kendini savundu. Yaşlı adamın ailesi ise utançtan emniyete gidip bilgi almadı.
EMNİYETTEKİ İFADESİ: Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" dedi. Yaşlı adamı yüz kızartan olaydan sonra ailesi de istemiyor. Emniyette gözaltında tutulduğu süre içinde hiçbir yakını onunla ilgilenmeye gelmedi. N.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
EV HAPSİ VERİLDİ: Gebze Adliyesi'ne sevk edilen N.C. hakkında kamu davası açılana kadar ev hapsi kararı verildi, psikolojik olarak takibinin yapılması için ise haftada bir kez hastaneye giderek, kontrolden geçirilecek.
NE OLMUŞTU: Köpeğe tecavüz görüntüleri Gebze'de kayda alınmıştı. Kamera görüntülerinde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada?' deyince önce sessiz kalıyor.
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