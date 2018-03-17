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Kopan parmak hastanede kayboldu

Kopan parmak hastanede kayboldu

İzmir DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi inanılmaz bir skandalla daha gündeme geldi. Özlem Aksoy’un kopan el parmağı, hastanede kayboldu. Personelin parmağı arama görüntüsü kameralara yansırken, yetkililer ise parmağın hastaya teslim edildiğini öne sürdü

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 17:48 - Güncelleme: 17-03-2018 17:48

Kadavraların yok olması skandalıyla Türkiye'nin gündemine gelen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu kez bir hastanın iş kazası sonrası kopan parmak ucu kayboldu.

İddiaya göre, Özlem Aksoy isimli bir kadın hastanın kopan el parmağı, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'nde kayboldu. Hastanın parmağını arayan sağlık personelinin görüntüsü bir hasta yakını tarafından kayda alındı. Yetkililer, hastanın parmağını kendisine teslim ettiğini ileri sürerken; olayla ilgili soruşturma başlattı.

İŞ KAZASI YAŞADI

Olay geçtiğimiz gün Balçova Ekrem Güer Sokak'taki terlik imalathanesinde yaşandı. Atölyedeki kumaş kesme makinasında parmağı kopan Özlem Aksoy, ilk müdahale yapıldıktan sonra hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrol sonrası iddiaya göre, genç kadının parmağından kopan parçasının kendisine geri verildiği ve dikilemeyeceği söylendi.

'BANA VERİLMEDİ'

Yaşadığı sıkıntı ve ağrı sonrasında parmağının dikilemeyeceği iddia edilen genç kadın ise kendisine kopan parmağının verilmediğini ve bulunmasını istedi. Bunun üzerine Acil Servis'te yapılan aramada parmak bulunamadı. Acil Servis yetkilileri ve Acil Servis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy'un da müdahil olduğu olayda, acil servisin içine bir çarşaf serilerek tıbbi atıklar ve çöpler döküldü ve kaybolan parmak arandı.
Acilde yatan hasta ve hasta yakınları da bu ilginç olayı saniye saniye kayda alırken, yapılan tüm aramalara rağmen kopan parmak bulunamadı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili açıklama yapmak istemeyen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri, olayda kopan parmağın hastaya kendi uzvu olduğu için teslim edildiğini ancak yine de ortada kaybolan parmak nedeniyle konunun daha iyi incelenmesi ve araştırılması için soruşturma başlattıklarını belirtti.

'PARMAK NASIL KAYBOLUR?'

Hastanade o gün görev yapan doktorlar ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Özlem Aksoy, "Acilin içinde kedi mi kaptı gitti? Bu parmak kaybolması olayını kime anlatsam inanamaz. Bu olayda sorumlular kimse cezalandırılmalı. Kesik bir parmak nasıl kaybolur?" diye konuştu.

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