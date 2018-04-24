Kopan kafasını arayıp bulan eşek arısı bir anda uçtu

Sosyal medyada yayılan bir görüntü çok konuşulan görüntüler arasına girdi. Görüntülerde kafası kopan bir eşek arısı bulunduğu yerde kafasını arıyor. Büyük bir çaba sonucu kopan kafasını bulan eşek arısı, daha sonra kafasını alıp uçuyor. Verilen bilgilere göre, bu arıların başka sinir bölgeleri olduğundan dolayı bu şekilde davranabildiği düşünülüyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü merak konusu oldu.

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