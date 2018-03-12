Kopan bacağını kafasının altına koyup iki saat beklettiler!

Hindistan'da 28 yaşındaki Ghanshyam, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.Adamın yakınları, doktorların kopan bacağı yastık olarak kullandıklarını iddia etti.

Bir okul servisinde muavinlik yapan adam otobüsünde devrilmesi sonucu ayağını kaybetti. Otobüste bulunan yolcular ise yaralandı. Adamın yakınları, doktorların kopan bacağı yastık olarak kullandıklarını iddia etti.

Adamın akrabalarından Janaki Prasad, "Kazayı haber aldığımızda hemen hastaneye koştuk. Ghanshyam'i kafasını, kopmuş bacağının üstünde durmuş halde bulduk. Doktorlardan müdahale etmelerini istedik ama ilgilenmediler. İki buçuk saat sonra ben çarşıya gidip bir yastık aldım."

Jhansi tıp fakültesinde bir sedye üzerinde bekleyen hastanın kopmuş bacağının yastık olarak kullanılması üzerine soruşturma başlatıldı. Adamın o esnada bilincinin yerinde olup olmadığı ise bilinmiyor.

Sağlık Bakanı Ashutosh Tandon, olay ile ilgili soruşturma açıldığını ve Dr. Mahendra Pal Singh, Dr. Alok Agarwal ve hemşireler Deepa Narang and Shashi Srivastava'nın görevden alınmaları için talimat verdiğini söyledi.

  • Güncel 12 Mart 2018 15:26
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