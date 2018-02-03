Konya'ya şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamından Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan ve şehit olan 5 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Secen'in (22) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ateş düştü.

Şehit Nurullah Secen'in, Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası ve annesi Söngül'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Secen'in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi. Şehit haberini duyan yakınları ise eve akın etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 14 gün geride kalırken, TSK’nın özel operasyon birlikleri Darmık Dağı’nı teröristlerden temizledi ve Türk bayrağı dikti. Harekâtta bugüne kadar 825 PKK/PYD’li terörist öldürüldü. TSK'dan son yapılan açıklama da ise Afrin'de 5 askerimizin şehit düştüğü belirtildi.