  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Konya'da yaşlı adamın korkunç ölümü

Konya'da yaşlı adamın korkunç ölümü

KONYA’da bakıma muhtaç Ali Naci Kuyucu (88), bakıcısından su istemek için yatağından kalkınca dengesini kaybedip düştü. Başını televizyon sehpasına çarpan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 12:00 - Güncelleme: 22-10-2018 12:00

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Çiçekbaşı Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, beraber kaldığı bakıcısından su isteyen bakıma muhtaç Ali Naci Kuyucu ayağa kalktı.

Bu sırada dengesini kaybederek yere düşerken başını televizyon sehpasına çarpan Kuyucu ağır yaralandı. Bakıcı durumu hemen komşularına bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Ali Naci Kuyucu’nun öldüğünü belirledi.

Kuyucu'nun cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyucu’nun kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak. Kuyucunun ölümüyle ilgili olarak polis soruşturma yaptığı; Kuyucunun, adı açıklanmayan kadın bakıcısının da soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Konya'da yaşlı adamın korkunç ölümü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro