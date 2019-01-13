Konya'da sordukları adresi öğrenemeyince kurşun yağdırdılar

KONYA'da kaldırımda yürüyen 19 yaşındaki Tamer Özkan'a, yaklaşan minibüsün içindeki 3 kişi, adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyince minibüsün içindekiler, Özkan'a ve çevreye rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği bir iş yerinin camları kırılırken, Özkan da kalçasından yaralandı.Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özkan, tedaviye alındı.
Olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yine aynı mahallede yürüyen 33 yaşındaki Oktay Toraman'ın da yanına yaklaşan minibüsün içindeki kişiler adres sordu. Toraman adresi bilmediğini söyleyince, yine minibüsün içinden rastgele ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobil, iş yeri ve evde hasar oluşurken, Toraman ise bacağından yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Toraman da aynı hastaneye kaldırdı.
Polis, Necdet U.'nun ve aynı yaştaki arkadaşı Hasan U.'nun kafede Kani Y., Onur Y., Mustafa F. ve Melih T. ile tartışıp kavga ettiğini belirledi. Kavga sırasında Necdet U. ve Kani Y.'nin hafif şekilde bıçakla yaralandığını, Necdet U.'nun yaralandıktan sonra hastaneden taburcu olduğunu tespit etti.
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