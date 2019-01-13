Konya'da sordukları adresi öğrenemeyince kurşun yağdırdılar

KONYA'da aynı mahallede yaklaşık 1 saat arayla 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Kavga ettikleri şahısları arayan kişiler sordukları adresi bilmedikleri için 2 kişiye ve çevreye kurşun yağdırdı.

KONYA'da kaldırımda yürüyen 19 yaşındaki Tamer Özkan'a, yaklaşan minibüsün içindeki 3 kişi, adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyince minibüsün içindekiler, Özkan'a ve çevreye rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği bir iş yerinin camları kırılırken, Özkan da kalçasından yaralandı.Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özkan, tedaviye alındı. Twitter

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Olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yine aynı mahallede yürüyen 33 yaşındaki Oktay Toraman'ın da yanına yaklaşan minibüsün içindeki kişiler adres sordu. Toraman adresi bilmediğini söyleyince, yine minibüsün içinden rastgele ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobil, iş yeri ve evde hasar oluşurken, Toraman ise bacağından yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Toraman da aynı hastaneye kaldırdı. Twitter

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Olayların ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların içinde bulunduğu minibüsün Necdet U.'ya (20) ait olduğunu tespit etti. Twitter

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