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Konya'da korkunç olay! Kaza yapana bakmaya gidince...

Konya'da korkunç olay! Kaza yapana bakmaya gidince...

KONYA 'da kaza yapan kamyonetin yaralı sürücüsüne yardım için gelenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 09:23 - Güncelleme: 13-01-2019 09:23

KONYA 'da Özgür Özdemir'in kullandığı 42 BVE 22 plakalı kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görüp yaralanan kamyonet sürücüsüne yardıma koşan Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı'ya, Salih G. idaresindeki 42 DLN 35 plakalı otomobil çarptı. 

İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı hayatını kaybetti. 

 Tedavileri süren Adem Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih G'nin alkollü olduğu olduğu belirtildi.

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