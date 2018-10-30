Konya'da kan donduran intihar! 42'nci kattan atladı AVM çatısına düştü

KONYA kan donduran bir intihar haberi ile çalkalandı. Azerbaycan uyruklu bir genç 42 katlı bir plazadan atladı. Bir AVM'nin çatısına düşen 23 yaşındaki gencin vücudunun büyük bir bölümünde kırıklar meydana geldi.

Konya'da kan donduran intihar! 42'nci kattan atladı AVM çatısına düştü

Olay, cumartesi günü saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'nde bulunan, kentin plaka numarasından esinlenerek yapılan, bölgenin en yüksek binasında meydana geldi. 42 katlı plazanın en üst katındaki restoranın terasına çıkan genç, iddiaya göre, kendisini boşluğu bıraktı.

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Konya'da kan donduran intihar! 42'nci kattan atladı AVM çatısına düştü

Plazanın bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağı sarkıtılan genç, ambulansa bindirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

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Konya'da kan donduran intihar! 42'nci kattan atladı AVM çatısına düştü

Polis, üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan gencin kimliğini belirlemek için cep telefonu rehberinden arkadaşlarını aradı. Bunun üzerine gencin, Azerbaycan uyruklu Tehran Alimoğ olduğu belirlendi.

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Konya'da kan donduran intihar! 42'nci kattan atladı AVM çatısına düştü

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen vücudunun büyük bir bölümünde kırıklar oluşan Tehran Alimoğ'un, uyutulduğu öğrenildi. Alimoğ'un, ailesi ve yakınlarına ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

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