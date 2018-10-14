Konya'da içeriye giren polis korkunç manzarayla karşılaştı!

Olay, saat 00.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

Çevredekiler, 'dernek' adı altında kumar oynatıldığı için yaklaşık 2,5 ay önce mühürlenen binadan kötü koku geldiğini polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, mühürlü binaya çilingirle girdi.

Binada arama yapan ekipler, bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarındaki bir erkeğin cesedini buldu. Ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, cesedin kime ait olduğunun ve kim tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.