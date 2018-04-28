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Konya'da feci kaza bir aile yok oldu

Konya'da feci kaza bir aile yok oldu

KONYA'nın Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 12:38 - Güncelleme: 28-04-2018 12:38

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Adulkadir Yaman yönetimindeki 42 D 9965 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 PS 736 hafif ticari araç ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yaman ile aynı araçta bulunan Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (8) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari araçta yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastane'sine kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu alana gelen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Popüler Erkek 28 Nisan 2018 14:12 maraqlı vatandaşlarımız mereklerini daha insiyatifli işlere verebilseler hiç , kazadan bahsedilmeyebilir bence,

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