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Konya'da dehşet: Anne ve iki çocuğu öldürülmüş halde bulundu!

Konya'da dehşet: Anne ve iki çocuğu öldürülmüş halde bulundu!

KONYA'da bir çiftlik evinde anne ve iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Polis, öldürülen anne ve çocuklar ile saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 20:41 - Güncelleme: 27-01-2019 20:41

KONYA'da bir çiftlikte işçi olarak çalıştığı öğrenilen anne ve iki çocuğu tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana gelen korkunç olayda; edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir çiftlikten silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek çiftlikte bulunan müstakil eve giren polis ekipleri Afgan olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğunu pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından yaşları yaklaşık 7 ila 13 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Polis ekipleri henüz kimlikleri belirlenemeyen anne ve iki çocuğun kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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