Konya'da bulundu görenler şaşkına döndü tam 98 milyon yıllık

Konya'nın Geyik Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin farketmesi sonucu, döküntü halindeki kireç taşlarında fosil kabukları buldu.

Hadim ilçesinde bulunan Geyik Dağları'nda yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Kahrıman (44), döküntü halindeki kireç taşlarında fosil kabukları buldu. Fosillerin devamının da olduğunu düşünerek araştırmalarına devam eden Kahrıman, 2 bin 700 rakımda fosil yatağına ulaştı. İncelemeler sonucu bulunan şeylerin 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğu anlaşıldı. Twitter

Facebook 1 10

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özer laboratuvar ve mikroskobik incelemelerinde, elde edilen bulguların 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğunu saptadı. Fosillerin iki kavkılı(kabuklu) canlılara ait olduğunu ifade eden Özer, şu açıklamada bulundu: Twitter

Facebook 2 10

İKİ KAVKILI CANLILARA AİT: "Geyik Dağı'nın doğu yamacında, yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte yeni bir fosilli lokalite saptanmıştır. Fosiller kavkılarındaki kanallı yapısıyla ilginç görünümler sunan 'Rudist' adı verilen ve 98 milyon sene evvel yaşamış olan iki kavkılı canlılara ait kalıntılardır. Hadim çevresinde ve Orta Toroslar'da ilk kez Geyik Dağı'nda bulunmuştur" Twitter

Facebook 3 10