Konya'da bulunanlar tam 98 milyon yıllık çıktı görenler şaşkına döndü

Konya'nın Geyik Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin farketmesi sonucu, döküntü halindeki kireç taşlarında fosil kabukları keşfedildi.

Konya'da bulunanlar tam 98 milyon yıllık çıktı görenler şaşkına döndü

Hadim ilçesinde bulunan Geyik Dağları'nda yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Kahrıman (44), döküntü halindeki kireç taşlarında fosil kabukları buldu. Fosillerin devamının da olduğunu düşünerek araştırmalarına devam eden Kahrıman, 2 bin 700 rakımda fosil yatağına ulaştı. İncelemeler sonucu bulunan şeylerin 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğu anlaşıldı.

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Konya'da bulunanlar tam 98 milyon yıllık çıktı görenler şaşkına döndü

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özer laboratuvar ve mikroskobik incelemelerinde, elde edilen bulguların 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğunu saptadı. Fosillerin iki kavkılı(kabuklu) canlılara ait olduğunu ifade eden Özer, şu açıklamada bulundu:

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Konya'da bulunanlar tam 98 milyon yıllık çıktı görenler şaşkına döndü

İKİ KAVKILI CANLILARA AİT: "Geyik Dağı'nın doğu yamacında, yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte yeni bir fosilli lokalite saptanmıştır. Fosiller kavkılarındaki kanallı yapısıyla ilginç görünümler sunan 'Rudist' adı verilen ve 98 milyon sene evvel yaşamış olan iki kavkılı canlılara ait kalıntılardır. Hadim çevresinde ve Orta Toroslar'da ilk kez Geyik Dağı'nda bulunmuştur"

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Konya'da bulunanlar tam 98 milyon yıllık çıktı görenler şaşkına döndü

Bulunan fosillerin bilim dünyası açısından da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özer, şunları söyledi: ''Orta Toroslar'daki, bilimsel açıdan bu bulgunun tanıtılması için girişimlerde bulunulmuştur. Bulguyla ilgili makale hazırlanmış ve dünyanın en saygın jeoloji dergilerinden birine gönderilmiştir. Ayrıca, 28 Ocak- 1 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara ODTÜ konferans salonlarında yapılacak olan '72'nci Uluslararası Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda bildiri olarak sunulacaktır. Böylece Hadim ve dolayısıyla Geyik Dağı'nın adı bilimsel ortamda tanıtılmış olacaktır."

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