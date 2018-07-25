Konya'da acı olay: Sekiz aylık hamile kadın evinde ölü bulundu!

Olay, saat 19.30 sıralarında Konya merkez Hacı Fettah Mahallesi Nabi Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında oturan 8 aylık hamile Suriye uyruklu Vela Hilal Muhammed (24), akşam saatlerinde işten dönen eşi Abdulhalik El S. tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.