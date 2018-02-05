  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Konya İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor-durak sayısı

Konya İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor-durak sayısı

Konya İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor, toplam kaç durak var sorularının yanıtı. Konya İstanbul hızlı tren YHT durak sayısı 8. İstanbul Konya hızlı tren seyahat süresi ise 4 saat 27 dakika. Konya'dan ilk hızlı tren sefer saati sabah 07.00. Son hızlı tren sefer saati ise Konya'dan 17.45. Konya İstanbul hızlı tren bilet ücreti ise 85 lira.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-02-2018 14:00 - Güncelleme: 05-02-2018 14:00

İstanbul Konya hızlı tren bilet fiyatı ne kadar, hızlı trenle İstanbul Konya arası kaç saat sürüyor yanıtlar haberimizde. İstanbul ve Konya arasında YHT hızlı tren seferleri günde 3 kez yapılıyor. İlk sefer Pendik'ten 07.30 son sefer ise 18.25'te. İstanbul Konya arası hızlı tren seyahat süresi 4 saat 27 dakika. İstanbul Konya arası hızlı tren bilet parası ise kişi başı tek yön 85 lira. Hızlı tren online bilet alma işlemlerini ise tcdd.gov.tr adresinden kolayca yapabilirsiniz.

TRENKART nedir sorusunun cevabı ise, TCDD'nin, İstanbul Ankara ve Ankara İstanbul Hızlı Tren yolcularının kullanımına sunulan indirim sağlayan kart olduğudur. Hızlı tren ile yolculuk sayınıza göre indirim sunabilen TRENKART abonman pakedi ile de farklı biniş haklarını ucuza almanıza olanak sağlıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Konya İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor-durak sayısı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat