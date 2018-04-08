  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Konya İstanbul hızlı tren bilet fiyatı-kaç durak var?

Konya İstanbul hızlı tren bilet fiyatı-kaç durak var?

Konya İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor, toplam kaç durak var sorularının yanıtı. Konya İstanbul hızlı tren YHT durak sayısı 8. İstanbul Konya hızlı tren seyahat süresi ise 4 saat 27 dakika. Konya'dan ilk hızlı tren sefer saati sabah 07.00. Son hızlı tren sefer saati ise Konya'dan 17.45. Konya İstanbul hızlı tren bilet ücreti ise 85 lira.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-04-2018 11:50 - Güncelleme: 08-04-2018 12:00

İstanbul Konya hızlı tren bilet fiyatı ne kadar, hızlı trenle İstanbul Konya arası kaç saat sürüyor yanıtlar haberimizde. İstanbul ve Konya arasında YHT hızlı tren seferleri günde 3 kez yapılıyor. İlk sefer Pendik'ten 07.30 son sefer ise 18.25'te. İstanbul Konya arası hızlı tren seyahat süresi 4 saat 27 dakika. İstanbul Konya arası hızlı tren bilet parası ise kişi başı tek yön 85 lira. Hızlı tren online bilet alma işlemlerini ise tcdd.gov.tr adresinden kolayca yapabilirsiniz.

TRENKART nedir sorusunun cevabı ise, TCDD'nin, İstanbul Ankara ve Ankara İstanbul Hızlı Tren yolcularının kullanımına sunulan indirim sağlayan kart olduğudur. Hızlı tren ile yolculuk sayınıza göre indirim sunabilen TRENKART abonman pakedi ile de farklı biniş haklarını ucuza almanıza olanak sağlıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Konya İstanbul hızlı tren bilet fiyatı-kaç durak var? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro