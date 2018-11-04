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Konya Eskişehir hızlı tren seferleri bilet fiyatı kaç para?

Konya Eskişehir hızlı tren seferleri bilet fiyatı kaç para?

Konya Eskişehir hızlı tren bilet parası ne kadar, Konya Eskişehir hızlı tren kaç sürüyor, kaç durak var sorularının cevabı haberimizde. tcdd.gov.tr sitesindeki online bilet alma bilgilerine göre Konya eskişehir arası hızlı tren bilet ücreti 38.5 lira. Eskişehir Konya hızlı tren seyahat süresi ise 105 dakika. Konya'dan ilk hızlı tren saat 07.00'de kalkıyor, son sefer ise 17.45.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 09:00 - Güncelleme: 04-11-2018 09:00

Konya Eskişehir hızlı tren bliet fiyatları ne kadar, tcdd.gov.tr online hızlı tren bileti alma fiyat listesini yayınladı. Buna göre Konya-Eskişehir arasında seyahat edecek bir yolcu 38.5 lira ödeyecek, öğrenci bilet indirimi ise 30 lira. Konya Eskişehir hızlı tren seyahat süresi ise 105 dakika. 

KONYA ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET FİYATLARI: Tam Bilet: 38,5 TL- öğrenci bileti: 30 TL-60-65 Yaş Bilet: 30 TL-Memur Bileti: 30 TL-65 Yaş üstü Bilet: 19,5 TL-Çocuk Bileti (7-12) : 19,5 TL

Konya Eskişehir son tren : Konya Eskişehir hızlı tren son seferi hergün saat 17:45 de Konya Tren Garından hareket eder. Konya Hızlı tren garı çalışma saatleri : Konya Tren Garı 06:00 – 23:00 Saatleri Arası Çalışmaktadır.

TREN KART nereden alınır? : TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.

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