  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Konya Eskişehir hızlı tren bilet fiyatı-TCDD

Konya Eskişehir hızlı tren bilet fiyatı-TCDD

Konya Eskişehir hızlı tren bilet parası ne kadar, Konya Eskişehir hızlı tren kaç sürüyor, kaç durak var sorularının cevabı haberimizde. tcdd.gov.tr sitesindeki online bilet alma bilgilerine göre Konya eskişehir arası hızlı tren bilet ücreti 38.5 lira. Eskişehir Konya hızlı tren seyahat süresi ise 105 dakika. Konya'dan ilk hızlı tren saat 07.00'de kalkıyor, son sefer ise 17.45.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-01-2018 11:15 - Güncelleme: 26-01-2018 11:15

Konya Eskişehir hızlı tren bliet fiyatları ne kadar, tcdd.gov.tr online hızlı tren bileti alma fiyat listesini yayınladı. Buna göre Konya-Eskişehir arasında seyahat edecek bir yolcu 38.5 lira ödeyecek, öğrenci bilet indirimi ise 30 lira. Konya Eskişehir hızlı tren seyahat süresi ise 105 dakika. 

KONYA ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET FİYATLARI: Tam Bilet: 38,5 TL- öğrenci bileti: 30 TL-60-65 Yaş Bilet: 30 TL-Memur Bileti: 30 TL-65 Yaş üstü Bilet: 19,5 TL-Çocuk Bileti (7-12) : 19,5 TL

Konya Eskişehir son tren : Konya Eskişehir hızlı tren son seferi hergün saat 17:45 de Konya Tren Garından hareket eder. Konya Hızlı tren garı çalışma saatleri : Konya Tren Garı 06:00 – 23:00 Saatleri Arası Çalışmaktadır.

TREN KART nereden alınır? : TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Konya Eskişehir hızlı tren bilet fiyatı-TCDD haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat