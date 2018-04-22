  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Konya Ankara hızlı tren bilet parası-kaç dakika sürüyor?

Konya Ankara hızlı tren bilet parası-kaç dakika sürüyor?

Ankara Konya hızlı tren kaç saat sürüyor, kaç durak sayısı var sorularının detayları haberimizde. Ankara Konya arasında seyahat eden bir yolcu bilet ücreti olarak tam 35 lira ödeyecek. Ankara Konya seferi seyehat süresi ise ortalama 1 saat 50 dakika. Peki online hızlı tren e-bilet alma işlemi nasıl oluyor, hızlı tren bilet listesi tcdd.gov.tr adresinde güncellendi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-04-2018 09:00 - Güncelleme: 22-04-2018 09:00

Ankara-Konya hızlı tren bilet ücreti ne kadar, nasıl online tren bileti alınır sorularının yanıtları haberimizde.  Ankara'dan Konya'ya hızlı trenle gidecek olan bir yolcu ortalama 1 saat 50 dakika boyunca seyahat edecek. Ankara Konya hızlı tren bilet ücreti ise 130. Ankara'dan ilk hızlı tren seferi saati 06.45'de başlıyor. Son sefer ise Ankara'dan 21.40'da.

ANKARA KONYA HIZLI TREN BİLETLERİ:Ankara'dan kalkan tren Sincan ve Polatlı istasyonlarında durmaması durumunda Konya'ya, 1 saat 50 dakikada, bu istasyonlara uğraması durumunda ise 1 saat 55 dakikada Konya'ya ulaşabiliyor. 306 km hat uzunluğuna sahip Ankara-Konya hattında, tren saatte ortalama 167 km hızla yol alıyor.

TREN KART nereden alınır? : TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Konya Ankara hızlı tren bilet parası-kaç dakika sürüyor? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro