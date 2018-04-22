Konya Ankara hızlı tren bilet parası-kaç dakika sürüyor?

Ankara-Konya hızlı tren bilet ücreti ne kadar, nasıl online tren bileti alınır sorularının yanıtları haberimizde. Ankara'dan Konya'ya hızlı trenle gidecek olan bir yolcu ortalama 1 saat 50 dakika boyunca seyahat edecek. Ankara Konya hızlı tren bilet ücreti ise 130. Ankara'dan ilk hızlı tren seferi saati 06.45'de başlıyor. Son sefer ise Ankara'dan 21.40'da.

ANKARA KONYA HIZLI TREN BİLETLERİ:Ankara'dan kalkan tren Sincan ve Polatlı istasyonlarında durmaması durumunda Konya'ya, 1 saat 50 dakikada, bu istasyonlara uğraması durumunda ise 1 saat 55 dakikada Konya'ya ulaşabiliyor. 306 km hat uzunluğuna sahip Ankara-Konya hattında, tren saatte ortalama 167 km hızla yol alıyor.

TREN KART nereden alınır? : TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.