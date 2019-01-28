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Konutta 15 yılın en büyük fırsatı

Konutta 15 yılın en büyük fırsatı

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, yeni dönemde konutun daha da kıymetleneceğini, bu nedenle konutta son 15 yılın en büyük fırsatı ile karşı karşıya olduklarını söyledi

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 10:28 - Güncelleme: 28-01-2019 10:28

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Babacan, son dönemde inşaat ve gayrimenkul sektöründe yaşanan sıkıntılar ve maliyet artışına rağmen teslimleri zamanında yaparak yatırımcılarına verdikleri sözü tuttuklarını kaydetti.  Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maliyetlerdeki artış yüzde 60'a tırmandı. Biz fiyatlarımızı 1 lira artırmadık. 2018'in son çeyreğinde bin 9 konuttan oluşan Babacan Premium projemizde ilk etap teslimlerine başladık. Haziran 2019'da da ikinci etap teslimlerimizi gerçekleştireceğiz. Üstüne bir de ‘Gelin dairenizi tapusuyla alın, oturun, 40 bin lira peşinat, 40 ay boyunca yüzde 0 faizle ödeyin' dedik. Kampanyalarımızı klişe sözler üzerine değil, gerçekler üzerine inşa ederek yaşayan projelere imzamızı attık. Yeni dönemde konut daha da kıymetlenecek. Bu yüzden konutta son 15 yılın en büyük fırsatı ile karşı karşıyayız. 

Yeni dönemde sektörümüzde dikey yapılaşmanın yerini yatay yapılaşma alacak. Yapılan konut sayıları da azalacak. Dolayısıyla konut daha da kıymetlenecek. Bugün satın alınan bir konut, yatırımcıya 3 yıl sonra fiyatının 3 katına varan bir kazanç sağlayacak. Son 10 yılda çok sayıda firma konut projesi geliştirdi ancak sermayesi güçlü, krediyle iş yapmayan firmalar ayakta kalabiliyor. Yeni dönemde gerçekle hayalin örtüşmediği proje yapan firmalar ayakta kalamayacak. Bu işi doğru yapanlara her zaman sektörde  ekmek var. Yeni dönemde kat sayısının azalmasıyla yapılan konut sayısı azalırken, projeler prestij kazanacak. Biz zaten yüksek katlı projeler yapmaktan hoşnut değildik. Az katlı bina yapmak, maliyet ve zamanlama açısından çok daha kolay. Dolayısıyla konut sayısı azalırken, yatırımcıya sunduğumuz katma değer artacak."

"Satışlarda yabancı yatırımcı artışı, tarihinde görülmemiş oranlara yükseldi"
Mehmet Babacan, yapılacak konut sayısının azalmasına paralel olarak fiyatların artışa geçeceğini belirterek, "Eskiden bir arsaya bin daire yapabilirken, bu rakam 500’e düşecek. Kat sayısı düşünce fiyatlar artacak. İmar düştüğünde inşaat maliyetlerindeki artışı da hesaba koyarsak, bugünkü konut fiyatları yeni dönemde hayal olacak. Bu durumu yatırımcılar görüyor. Konut satışlarındaki artış da bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Babacan, gayrimenkul ve inşaat sektörünün en büyük kazanç sağlayan yatırım aracı olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Döviz ve faiz bazen yükselir, bazen düşer. Yatırımcı gelir kaybına uğrayabilir. Ama 700 bin liralık konut, 500 bin liraya düşer mi? Öyle bir şey olmayacağı gibi, maliyet artışıyla birlikte 700 bin liralık konut birden 1 milyon liraya yükselir. Her dönemde bu böyledir." değerlendirmesinde bulundu. 

Satışlarda yabancı yatırımcı artışının sektörün tarihinde görülmemiş oranlara yükseldiğini aktaran Babacan, şunları kaydetti:

"Yabancı taleplerindeki artışı projelerimizde de gözlemliyoruz. Ancak biz satışlarımızda ağırlıklı olarak iç piyasanın yanı sıra gurbetçi ve Avrupa'da yaşayan Türklere odaklanıyoruz. Çünkü yaşayan projelere imza atıyoruz. Yabancı yatırımcı konutu yazın kullanıyor. Kışın ülkesine dönüyor. Projelerimizden konut satın alan yatırımcılarımız için komşuluk ilişkileri çok önemli. Projelerimizde yaşayacak olan yerli-yabancı dengesini korumaya özen gösteriyoruz, satış politikamızda yatırımcı beklentilerini karşılamak olmazsa olmazımız."

Yatırımcılarına her dönemde cazip ödeme seçenekleri sunan bir holding olarak başlattıkları yılın ilk kampanyasıyla faizsiz ödeme seçenekleri sunduklarını belirten Babacan, kampanya kapsamında Babacan Premium projesinde 40 bin peşinat, 40 ay, yüzde 0 faizle, Babacan Port Royal'de ise 60 ay, yüzde 0 faizle ödeme fırsatı sunduklarını bildirdi.

Babacan, "Ayrıca, her iki projeden daha uzun vadeyle konut sahibi olmak isteyenleri de, 120 ay vadeli yüzde 0,98’lik faizle ödeme avantajı bekliyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak : AA

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