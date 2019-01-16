Konut rakamları açıklandı yüzde 2,4 azaldı yabancının alımı ise arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018'e ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 375 bin 398 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 geriledi.

Konut satışlarında İstanbul 234 bin 55 konut ile en yüksek paya (yüzde 17) sahip oldu. İstanbul'u 131 bin 161 konut satışıyla (yüzde 9,5) Ankara, 75 bin 672 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi.

EN DÜŞÜK İL HAKKARİ OLDU

Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 159 konutla Hakkari oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 276 bin 820'si ipotekli, 1 milyon 98 bin 578'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 78,4 artarak 39 bin 663 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 14 bin 270 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa ve 2 bin 133 konutla Ankara izledi.

IRAK VE İRAN İLK SIRADA

Irak vatandaşları 2018'de Türkiye'den 8 bin 205 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 652 konutla İran, 2 bin 718 konutla Suudi Arabistan, 2 bin 297 konutla Rusya ve 2 bin 199 konutla Kuveyt vatandaşları takip etti.

EN ÇOK ERKEKLER ALDI

Türkiye genelinde geçen yıl erkekler yüzde 57,4 payla 790 bin 6, kadınlar yüzde 30,6 payla 421 bin 286 konut sahibi olurken, 26 bin 877 konut (yüzde 2) kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

KADINLARIN İSTANBUL FARKI

İstanbul 65 bin 166 konut satışıyla (yüzde 15,5) Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 128 bin 221 konut da erkekler tarafından alındı. Kentte kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı ise 5 bin 726 olarak kayıtlara geçti. Ardahan 30 konutla kadınlara, Hakkari de 112 konutla erkeklere en az satışın gerçekleştiği iller olarak belirlendi.

ARALIKTA SATILAN KONUT RAKAMLARI

Konut satışları geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 136 bin 845 oldu. Aralık 2018'de konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 541 konutla (yüzde 19,4) İstanbul alırken, bunu 12 bin 95 konut satışıyla (yüzde 8,8) Ankara, 6 bin 960 konut satışıyla (yüzde 5,1) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller 13 konutla Ardahan, 32 konutla Hakkari ve 48 konutla Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 azalarak 7 bin 148'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardan İstanbul bin 461 konut satışıyla yüzde 20,4 pay aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 12,7 ile Edirne olduğu görüldü.

Türkiye genelinde bu dönemde diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarak 129 bin 697 oldu.

Diğer konut satışlarında İstanbul 25 bin 80 konut satışı ve yüzde 19,3 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,5 oldu. Ankara 11 bin 315 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 6 bin 565 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konutla Ardahan olarak belirlendi.

İLK KEZ SATILAN KONUTLAR

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 69 bin 861 olarak tespit edildi.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 723 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 19,6) sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 77 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 158 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları aralıkta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 1 artarak 66 bin 984 olarak gerçekleşti.

İstanbul, ikinci el konut satışlarında da 12 bin 818 konut satışı ve yüzde 19,1 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 48,3 oldu. Ankara'da 7 bin 18, İzmir'de 3 bin 802 ikinci el konut satıldı.

Söz konusu ayda yabancılara 4 bin 560 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 170 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u 744 konut satışıyla Antalya, 252 satışla Bursa ve 251 satışla Ankara izledi. Bu ayda Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın alırken, Irak'ı 435 konutla İran, 268 konutla Suudi Arabistan ve 257 konutla Rusya vatandaşları takip etti.