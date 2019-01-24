  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Konut kredisi faiz oranları yüzde 1,84'e geriledi

Konut kredisi faiz oranları yüzde 1,84'e geriledi

Bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş trendi Ocak ayının üçüncü haftasında hızlandı. Konut kredisi faiz oranları 2018 Eylül ayının ikinci yarısından sonra görülen en düşük seviyeye geriledi. Konut kredisi faiz oranlarında en alt seviye yüzde 1.84’e kadar düştü.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 24-01-2019 15:29 - Güncelleme: 24-01-2019 15:29

Kamu bankalarının uygulamaya başladığı borç yapılandırma ve KOBİ destek kredi ürünleri piyasaları hareketlendirirken dün Davos Zirvesinde ekonomiye ve 2019 yılına ilişkin olumlu açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından sonra bankaların faiz oranlarında indirimler hızlandı. 

Uzmanlarca Mart ayında gerçekleşecek olan Merkez Bankası’nın Para Politikası Kararına ilişkin faiz indirim ihtimallerinin bankaların kredi faiz oranlarına yansıması bekleniyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını ve kampanyalı konut kredisi ürünlerini Kredi Pazarı araştırdı. 

ICBC Bank Konut Kredisi
ICBC Bank standart konut kredisi ürünü kapsamında yüzde 2.8 faiz oranı uygulasa da kampanyalı konut kredisi olan ‘Yeni Evim Konut Kredisi’ ürünü dahilinde yüzde 1.84 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.

İNG Bank Konut Kredisi
İNG Bank gerçekleştirdiği konut kredisi faiz indiriminin ardından 36 aya kadar vadelerde yüzde 1.98, 60 aya kadar vadelerde yüzde 1.94 ve 120 aya kadar vadeler de ise yüzde 1.86 faiz oranı ile konut kredisi kullanma imkanı sunuyor.  İNG Bank konut kredisine ek uygulanan sigortalar ve müşterinin kredi notuna bağlı olarak 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 1.84’e kadar düşürebiliyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası dün uyguladığı konut kredisi faiz indirimi sonrasında limit sınırı olmaksızın 120 aya kadar vadelerde yüzde 1.88 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. 

Kuveyt Türk Konut Finansmanı
Kuveyt Türk Bankası gerçekleştirdiği konut finansmanı kar payı indiriminin ardından kar payı oranlarını 60 aya kadar yüzde 1.89, 61-120 ay vade aralığında ise yüzde 1.94 olarak güncelledi.

DenizBank Konut Kredisi
DenizBank 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99, 61-300 ay arasında ise yüzde 2,29 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.

Akbank Konut Kredisi
Akbank 24-120 ay arası vadelerde 150 bin TL ye kadar yüzde 2.01’den başlayan faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.

Garanti Bankası Konut Kredisi 
Garanti Bankası 150 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredilerinde yüzde 2.03’den başlayan faiz oranları sunuyor. 150 bin ile 500 bin TL aralığında ise 120 ay vadeye kadar yüzde 2.1’den başlayan faiz oranları uyguluyor. Garanti Bankası 121-240 ay arası vadelerde ise 500 bin TL’ye dek yüzde 2.29’dan başlayan faizlerle konut kredisi kullandırıyor.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi
Yapı Kredi Bankası 120 ay vadeye kadar kullandırdığı konut kredilerinde yüzde 2.09 faiz oranı uyguluyor. Banka 100 bin TL’ye kadar tatarlardaki konut kredilerinde ise yüzde 1.99 faiz oranı sunuyor.

Türkiye Finans Konut Finansmanı
Türkiye Finans Katılım Bankası ise 60 aya kadar olan vadelerde yüzde 2.10, 120 aya kadar vadeler de ise yüzde 2.20 faiz oranı kullandırıyor.

Şekerbank Konut Kredisi
Şekerbank konut kredisi ürünleri kapsamında 120 ay vadeye kadar yüzde 2.29 faiz oranları kullandırıyor.

Finansbank Konut Kredisi
Finansbank konut kredisi ürünleri dahilinde 120 ay vadeye kadar yüzde 2.3 faiz oranı, 180 ay vadeye kadar ise yüzde 1.48 faiz oranı ile konut kredisi sağlıyor.

Halkbank Konut Kredisi
Halkbank 120 ay vadeye kadar yüzde 2.20 faiz oranı, 180 ay vadeye kadar ise yüzde 2.25 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor. Halkbank kampanyalı Hesaplı Evim Konut Kredisi ürünü kapsamında ise 120 ay vadeye kadar yüzde 1.98 faiz oranı sunuyor.

İş Bankası Konut Kredisi 
İş Bankası standart ev kredisi ürünü dahilinde yüzde 2.5 faiz oranı kullandırıyor. İş Bankası kampanyalı Sonbahar Konut Kredisi ürününde ise faiz oranı yüzde 2.1 seviyesine düşüyor.

Vakıfbank Konut Kredisi
Vakıfbank konut kredisi ürünü için için 120 ay vadede yüzde 2.5 faiz oranı sunarken, kampanyalı Sarı Panjur Konut Kredisi ürünü kapsamında 120 ay vade ve 500 bin TL’ye kadar konut kredisi için yüzde 1.97 faiz oranı kullandırıyor.

TEB Konut Kredisi
TEB 3 ile 180 ay arası vadelerde tüm konut kredisi ürünleri için yüzde 2.58 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.

Anadolubank Konut Kredisi
Anadolubank konut kredisi ürünleri dahilinde 60 ay vadeye kadar yüzde 2.59 faiz oranı, 120 ay vadeye kadar ise yüzde 2.79 faiz oranı kullandırıyor.

HSBC Bank Konut Kredisi
HSBC Bank 120 ay vadeye kadar yüzde 2.8 faiz oranı ile konut kredisi sunuyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Konut kredisi faiz oranları yüzde 1,84'e geriledi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 15:40 çok zorlarsan patlar.yarını göremiyoruz.krediyle ev mi alınır.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro