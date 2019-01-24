Konut kredisi faiz oranları yüzde 1,84'e geriledi

Kamu bankalarının uygulamaya başladığı borç yapılandırma ve KOBİ destek kredi ürünleri piyasaları hareketlendirirken dün Davos Zirvesinde ekonomiye ve 2019 yılına ilişkin olumlu açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından sonra bankaların faiz oranlarında indirimler hızlandı.

Uzmanlarca Mart ayında gerçekleşecek olan Merkez Bankası’nın Para Politikası Kararına ilişkin faiz indirim ihtimallerinin bankaların kredi faiz oranlarına yansıması bekleniyor. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını ve kampanyalı konut kredisi ürünlerini Kredi Pazarı araştırdı.

ICBC Bank Konut Kredisi

ICBC Bank standart konut kredisi ürünü kapsamında yüzde 2.8 faiz oranı uygulasa da kampanyalı konut kredisi olan ‘Yeni Evim Konut Kredisi’ ürünü dahilinde yüzde 1.84 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.

İNG Bank Konut Kredisi

İNG Bank gerçekleştirdiği konut kredisi faiz indiriminin ardından 36 aya kadar vadelerde yüzde 1.98, 60 aya kadar vadelerde yüzde 1.94 ve 120 aya kadar vadeler de ise yüzde 1.86 faiz oranı ile konut kredisi kullanma imkanı sunuyor. İNG Bank konut kredisine ek uygulanan sigortalar ve müşterinin kredi notuna bağlı olarak 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 1.84’e kadar düşürebiliyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası dün uyguladığı konut kredisi faiz indirimi sonrasında limit sınırı olmaksızın 120 aya kadar vadelerde yüzde 1.88 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.

Kuveyt Türk Konut Finansmanı

Kuveyt Türk Bankası gerçekleştirdiği konut finansmanı kar payı indiriminin ardından kar payı oranlarını 60 aya kadar yüzde 1.89, 61-120 ay vade aralığında ise yüzde 1.94 olarak güncelledi.

DenizBank Konut Kredisi

DenizBank 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99, 61-300 ay arasında ise yüzde 2,29 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.

Akbank Konut Kredisi

Akbank 24-120 ay arası vadelerde 150 bin TL ye kadar yüzde 2.01’den başlayan faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.

Garanti Bankası Konut Kredisi

Garanti Bankası 150 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredilerinde yüzde 2.03’den başlayan faiz oranları sunuyor. 150 bin ile 500 bin TL aralığında ise 120 ay vadeye kadar yüzde 2.1’den başlayan faiz oranları uyguluyor. Garanti Bankası 121-240 ay arası vadelerde ise 500 bin TL’ye dek yüzde 2.29’dan başlayan faizlerle konut kredisi kullandırıyor.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi

Yapı Kredi Bankası 120 ay vadeye kadar kullandırdığı konut kredilerinde yüzde 2.09 faiz oranı uyguluyor. Banka 100 bin TL’ye kadar tatarlardaki konut kredilerinde ise yüzde 1.99 faiz oranı sunuyor.

Türkiye Finans Konut Finansmanı

Türkiye Finans Katılım Bankası ise 60 aya kadar olan vadelerde yüzde 2.10, 120 aya kadar vadeler de ise yüzde 2.20 faiz oranı kullandırıyor.

Şekerbank Konut Kredisi

Şekerbank konut kredisi ürünleri kapsamında 120 ay vadeye kadar yüzde 2.29 faiz oranları kullandırıyor.

Finansbank Konut Kredisi

Finansbank konut kredisi ürünleri dahilinde 120 ay vadeye kadar yüzde 2.3 faiz oranı, 180 ay vadeye kadar ise yüzde 1.48 faiz oranı ile konut kredisi sağlıyor.

Halkbank Konut Kredisi

Halkbank 120 ay vadeye kadar yüzde 2.20 faiz oranı, 180 ay vadeye kadar ise yüzde 2.25 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor. Halkbank kampanyalı Hesaplı Evim Konut Kredisi ürünü kapsamında ise 120 ay vadeye kadar yüzde 1.98 faiz oranı sunuyor.

İş Bankası Konut Kredisi

İş Bankası standart ev kredisi ürünü dahilinde yüzde 2.5 faiz oranı kullandırıyor. İş Bankası kampanyalı Sonbahar Konut Kredisi ürününde ise faiz oranı yüzde 2.1 seviyesine düşüyor.

Vakıfbank Konut Kredisi

Vakıfbank konut kredisi ürünü için için 120 ay vadede yüzde 2.5 faiz oranı sunarken, kampanyalı Sarı Panjur Konut Kredisi ürünü kapsamında 120 ay vade ve 500 bin TL’ye kadar konut kredisi için yüzde 1.97 faiz oranı kullandırıyor.

TEB Konut Kredisi

TEB 3 ile 180 ay arası vadelerde tüm konut kredisi ürünleri için yüzde 2.58 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.

Anadolubank Konut Kredisi

Anadolubank konut kredisi ürünleri dahilinde 60 ay vadeye kadar yüzde 2.59 faiz oranı, 120 ay vadeye kadar ise yüzde 2.79 faiz oranı kullandırıyor.

HSBC Bank Konut Kredisi

HSBC Bank 120 ay vadeye kadar yüzde 2.8 faiz oranı ile konut kredisi sunuyor.