Konut kredisi faiz oranları düşüyor 4 banka indirdi

Konut kredi faiz oranları bu sabah güncellendi. Tam dört banka konut kredi faiz oranlarında indirime gitti. Ağustos ve eylül ayında zirveyi gören konut kredisi faiz oranları piyasalardaki toparlanmayma beraber düşüş trendine girdi. Kredi pazarı'nın derlediği habere göre bugün 4 bankadan daha indirim geldi.

Hangi bankalar faiz düşürdü

1- ING Bank 5 ve 10 yıllık konut kredi faiz oranını yüzde 1,91'den yüzde 1,86'ya düşürdü.

2- Halkbank ise 5 ve 10 yıllık konut kredi faiz oranını yüzde 2,20'den yüzde 1,92'ye çekti.

3- Akbank yine 5 ve 10 yıllık konut kredi faiz oranı yüzde 2,01'den yüzde 1,92'ye indirdi.

4- Vakıfbank 5 ve 10 yıla kadar vadeli konut kredilerinde faiz oranını yüzde 2,49'dan yüzde 2,09'a indirdi.

En yüksek faiz ne kadar?

En yüksek konut kredi faiz oranı yüzde 2,80. Bu faiz oranında konut kredisi kullandıran bankalar ise ICBC Bank ile HSBC. Anadolu bank da 5 yıllık kredilerde yüzde 2,49, 10 yıllık kredilerde yüzde 2,70 faiz oranı uyguluyor.