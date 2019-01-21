Konut kredisi faiz oranları 8 banka yüzde 2'nin altına çekti

Konut kredisinde indirim trendi 2018 Ekim ayından beri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 3’lere ulaşan konut kredisi faiz oranları yavaş bir seyirde olsa da son dört aydır düşüş ivmesinde.

Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalamaları ise yüzde 2.26’ya geriledi. Söz konusu oran geçtiğimiz yılın ekim ayında yüzde 2.68 seviyelerindeydi.

Konut sektörüyle anlaşmalı konutlar haricinde ise yapılan son indirimler sonrasında masraflar hariç uygulanan en alt seviye konut kredisi faiz oranı yüzde 1.86 oldu. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise halen yüzde 2.8 seviyesinde. Koşulsuz şekilde tüm konut projelerine ve ikinci el konutlara yüzde 2’nin altında faiz oranları ile konut kredisi kullandıran bankaları Kredi Pazarı araştırdı.

1- İNG Bank

İNG Bank geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrasında 60 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.96, 61-120 ay aralığında olan vadelerde ise yüzde 1.86 konut kredisi faiz oranı sunuyor. Konut kredisine ek uygulanan sigortalarda kullanıldığında müşterinin kredi puanına bağlı olarak İNG Bank’ın 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 1.84’e düşebiliyor.

2- ICBC Bank

ICBC Bank standart konut kredisi ürünü kapsamında yüzde 2.8 faiz oranı kullandırırken kampanyalı yeni evim konut kredisi ürünü dahilinde ise 120 ay vadeye kadar yüzde 1.89 faiz oranları ile konut kredisi sunuyor.

3- Kuveyt Türk

Kuveyt Türk Bankası gerçekleştirdiği konut finansmanı kar payı indiriminin ardından kar payı oranlarını 60 aya kadar yüzde 1.89, 61-120 ay vade aralığında ise yüzde 1.94 olarak güncelledi.

4- VakıfBank

VakıfBank standart konut kredisi kullandırımlarında 120 ay vadeye kadar yüzde 2,49 faiz oranı uygularken kampanyalı sarı panjur konut kredisi ürünü dahilinde 120 ay vadede yüzde 1.97 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.

5- Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde 120 ay vade için yüzde 1.98 faiz oranı uygularken, 100 - 500 bin TL arası 120 ay vadeli konut kredilerinde yüzde 2.09 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.

6- HalkBank

120 ay vadeye kadar yüzde 2.20 faiz oranı, 180 ay vadeye kadar ise yüzde 2.25 faiz oranları ile konut kredisi kullandıran HalkBank kampanyalı hesaplı evim konut kredisi ürünü kapsamında ise 100 bin TL’ye kadar yüzde 1.98’den başlayan faizlerle konut kredisi sağlıyor.

7- DenizBank

DenizBank 100 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99, 61-300 ay arasında ise yüzde 2,29 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor. .

8- Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası 120 ay vadeye kadar 100 bin TL’nin üzerinde kullandırdığı konut kredilerinde yüzde 2.09 faiz oranı uyguluyor. 100 bin TL’nin altında kullandırımlarda ise yüzde 1.99 faiz oranları ile konut kredisi kullandırıyor.