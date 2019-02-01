Konut kredisi faiz oranları 1.79'a indi

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank, bu kapsamda konut kredilerini 120 ay vade için piyasadaki en düşük faiz oranından sunmaya devam ediyor. Banka konut kredisi faiz oranlarını faiz oranlarını 120 ay vadede yüzde 1.79’a indirdi.

"Daha fazla kişiye ev sahibi olma konusunda yardımcı olmayı hedefliyoruz"

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünü ve ekonomiyi desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Gökgöz; sundukları avantajlı faiz oranları ile daha fazla kişiye ev sahibi olma konusunda yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti. Gökgöz, "Bu doğrultuda, geçtiğimiz aylarda konut kredisi faizlerimizi güncellemiştik. Farklı gelir gruplarından birçok müşterimizden gördüğümüz talep karşısında, yeni bir güncelleme daha yaparak, 120 ay vadede konut kredisi için faiz oranlarımızı yüzde %1.79’a çektik. Bu oran ile şu an piyasadaki en düşük faiz oranını sunan banka olmaya devam ediyoruz. ING Bank olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.