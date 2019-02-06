Konut kredi faiz oranları 1,68’e indi

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarında indirim uyguladı. İndirim sonrasında bankanın konut kredisi faiz oranları yüzde 1.88’den yüzde 1,68’e geriledi. Bu oran bankaların konut kredisi faiz oranlarında 2018 Eylül ayından sonra görülen en düşük seviye oldu.

Kredi Pazarı'nda yer alan habere göre, Ziraat Bankası limit sınırı olmaksızın istenilen tutarda konut kredileri için yüzde 1.68 faiz oranı sunuyor. Ayrıca konut kredilerini KKDF ve BSMV'den muaf tutuyor.

Konut Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası’ndan 100 bin TL tutarda 120 ay vadeli konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde aylık ödemeler bin 940 TL oluyor. Kredinin toplam geri ödemesi ise 232 TL’ye denk geliyor.



Ziraat Bankası Konut Kredisi Masrafları

Ziraat Bankası konut kredisine uyguladığı ek masraflar kapsamında 500 ile 1800 TL arasında ekspertiz ücreti, ortalama 50 TL DASK ücreti, 130 TL ipotek tesis ücreti alıyor. Ayrıca 100 bin TL tutarda kredi için 500 TL kredi tahsis ücreti uyguluyor.