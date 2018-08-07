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Konuşurken göz teması kurmak önemli!

Konuşurken göz teması kurmak önemli!

Göz temasının önemi nedir? İnsanlarla konuşurken göz teması nasıl kurulur? Etkili iletişim Uzmanı Yeşim Erberksoy cevapla.tv'ye çok önemli bilgiler verdi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 15:00 - Güncelleme: 07-08-2018 15:00

Doğru iletişim kurmak, insan ilişkilerinde gerçekten çok önemli bir yere sahip. Çevremize dönüp baktığımızda, hepimiz birbirimizle sürekli bir iletişim halindeyiz ve bu insan için olmazsa olmaz. Uzmanı Yeşim Erberksoy cevapla.tv'ye göz teması kurmanın önemini anlattı. 

Göz teması, abartmamak şartıyla çok önemlidir. Karşımızdaki kişiye dik dik bakmak değil de onu takip ettiğimizi, gerçekten dikkatle, önemle, değer vererek anlattığı şeye ilgi duyduğumuzu belli edecek şekilde göz teması kurmak, karşı tarafın da dinlendiğini hissetmesiyle birlikte çok daha başarılı bir iletişimin anahtarı olabilir. Göz temasından kaçınırsanız, insanların gözlerinin içine bakmazsanız, kendiniz hakkında iyi bir şey söylemiş olmazsınız. Korkuyorum, güvenim yok, bir şeyler saklıyorum dersiniz. Bu korkuyu, insanların gözlerinin içine bakarak ve gülümseyerek yenebilirsiniz.

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