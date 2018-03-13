Konukları Ahmet Hakan'ı bezdirdi

CNN Türk'te Ahmet hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de seçim ittifakları, seçim barajı ve oy pusulaları dahil, yaklaşan 2019 seçimleriyle ilgili birçok konu masaya yatırıldı.

Programın bir bölümünde konukların tartıştıkları konuda açıklayıcı olamaması nedeniyle Ahmet Hakan sonunda isyan etti ve "Böyle bir tartışmanın yapıldığı ülkede seçim yapılmaz." diyerek tepki gösterdi. Reklam arası sonrası Ahmet Hakan, biraz da konuklarına sitem ederek, "Geçen hafta da aynı konuyu ele aldık. Ben vallahi işin içinden çıkamıyorum" dedikten sonra konuklardan MHP Eski Milletvekili Nazif Okumuş'a "Ne olur soruma odaklanın" sözleriyle sorusunu yöneltti.

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