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Konukları Ahmet Hakan'ı bezdirdi! Vallahi...

Konukları Ahmet Hakan'ı bezdirdi! Vallahi...

Ünlü gazeteci Ahmet Hakan Tarafsız Bölge programında sorusunun yanıtını bir türlü alamayınca konuklarına isyan etti. Hakan "Böyle bir tartışmanın yapıldığı ülkede seçim yapılmaz. Geçen hafta da aynı konuyu ele aldık. Ben vallahi işin içinden çıkamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 09:30 - Güncelleme: 13-03-2018 09:30

Tarafsız Bölge'de seçim ittifaklarının tartışıldığı bölümde Ahmet Hakan, konuklarından istediği yanıtları alamayınca isyan etti.

CNN Türk'te Ahmet hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de seçim ittifakları, seçim barajı ve oy pusulaları dahil, yaklaşan 2019 seçimleriyle ilgili birçok konu masaya yatırıldı.

Programın bir bölümünde konukların tartıştıkları konuda açıklayıcı olamaması nedeniyle Ahmet Hakan sonunda isyan etti ve "Böyle bir tartışmanın yapıldığı ülkede seçim yapılmaz." diyerek tepki gösterdi.

VALLAHİ İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM: Reklam arası sonrası Ahmet Hakan, biraz da konuklarına sitem ederek, "Geçen hafta da aynı konuyu ele aldık. Ben vallahi işin içinden çıkamıyorum" dedikten sonra konuklardan MHP Eski Milletvekili Nazif Okumuş'a "Ne olur soruma odaklanın" sözleriyle sorusunu yöneltti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • erdoğan 13 Mart 2018 10:05 MHP kongresi tek adayla yola devam kararı almış?adayı mhp^de kim belirliyor?

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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