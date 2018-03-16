Kontrolden çıkan teleferik yolcuları fırlattı!

Gürcistan’ın dağlık Gudauri kış sporları merkezinde arızalanan teleferik yüzlerce insana ecel terleri döktürdü. Çıldıran teleferik 8 turistin yaralanmasına neden oldu.

Gudauri kış sporları merkezinde teleferik krizi öğlen saatlerinde yaşandı. Bölgede elektriklerin kesilmesiyle ve sistemin bu gibi durumlarda devreye girmesi gereken freni de arızalı olunca çelik kanatlı düzenek hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı. İnsanlar aşırı hız yüzünden oturdukları koltuklardan fırlamaya başladı.

"ÖLÜM OLABİLİRDİ"

Olayla ilgili Rustavi-2 TV kanalına açıklama yapan Gürcistan Sağlık Bakanı Davit Sergiyenko, “Şansımıza ölüm vakası olmadı. Tatsız olayda 8 kişi kırıklarla kazayı atlattı. Yaralananlar başkent Tiflis’teki hastaneye naklediliyor” dedi.

Gürcistan savcılığı ile kayak merkezindeki teleferiğin hatalı işletilmesi nedeniyle soruşturma başlattığını bildirdi. Türkiye’den turistlerin de sıkça ziyaret ettiği Gürcistan kayak merkezindeki bu tatsız olay sırasında Gudauri’de Türk turistlerin bulunup bulunmadığı tespit edilemedi.