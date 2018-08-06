Kontrolden çıkan minibüs yolda yürüyen yaşlı adamı ezdi

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.40 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yan sokaktaki evinden çıkan Rıfat Çiftçi (64), markete gitmek üzere yürümeye başladı. Kaldırımdan yürüyen adam bir süre sonra yola indi. Her şey normal seyrinde devam ederken, vatandaşlarında sokak üzerinde yürüdüğü esnada aşağıdan gelen aşırı süratli minibüsün önüne bir anda araç çıktı. Hızını alamayarak araca çarpan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Zikzaklar çizerek gelen minibüs, o esnada yolda yürüyen Çiftçi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak taklalar atan yaşlı adam yere düşerek yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası duyan ve gören çevredeki vatandaşlar panik halde koşarak olay yerine geldi. Yaralanan Çiftçi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Burada ilk tedavisi yapılan adam ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaşlı adamın omzunun yerinden çıktığı, kolunun ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesinin olmadığın öğrenilen adamı hastanede tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazadan dakikalar önce bebekli kadınların aynı yoldan yürüdüğü görülüyor. Kısa bir süre sonra ise yoldan yürüyen yaşlı adam, aracın sesini duyarak arkasına bakıyor. Saniyeler sonra ise minibüs yaşlı adama çarparak kaldırıma dalıyor. Adam çarpmanın etkisiyle havalanarak taklalar attıktan sonra yere düşüyor. Kazayı duyan vatandaşlar ise panik halde koşarak olay yerine geliyor.

Kazayı gören Yüksek Özkan, “Kaza yapan araç aşağıdan geliyordu. Yan sokaktan önüne bir araç çıkıyor. İlk önce ona şiddetli bir şekilde çarpıyor. Araç bu tarafa savruluyor. Minibüs sürücüsü de o panikle kontrolü kaybediyor ve gazete standını ve yolda yürüyen adamı önüne alıyor. Adamı yaklaşık 10 metre savuruyor. Araç da kaldırıma çıkıyor. Komşum da 1 dakika ile ölümden kurtuldu. Hepimizi Allah korudu” dedi.