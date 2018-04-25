Kontrolden çıkan halk otobüsü park halindeki 4 aracı biçti

Kaza, önceki gün saat 12.10 sıralarında Sarıyer Büyükdere sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabataş-Sarıyer seferini yapan 25E hat numaralı Cem Ü. yönetimindeki 34 BG 9047 plakalı içerisinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü, durağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 4 otomobile çarptı. Otobüsün biçtiği ilk otomobil nöbetçi kulübesine çarparken, diğer otomobiller de zincirleme bir şekilde sahildeki yürüme yoluna çıktı. Kazada otobüsteki bir vatandaş hafif yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşların ölümden kıl payı kurtulduğu o kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araçlar normal bir şekilde seyrettiği esnada gelen halk otobüsü durağa yanaşıyor. O sırada kontrolden çıktığı görülen araç park halindeki araçlara çarpıyor. Otobüsün ilk çarptığı araç nöbetçi kulübesine çarparken, diğer araçlar da birbirine giriyor. Kaza esnasında sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşlar ölünden kıl payı kurtuluyor. Otobüsün çarptığını gören vatandaşlar panik halde koşarak kaçıyor.

  • Güncel 25 Nisan 2018 12:19
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