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Kontrolden çıkan araç müşterilerin arasına daldı

Kontrolden çıkan araç müşterilerin arasına daldı

Karaman'da kontrolden çıkan araç, kafenin tenteli bölümüne girdi. Kazada kafe önünde bekleyen bir kişi araç altında kalarak yaşamını yitirirken kazada 2 kişi de yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 21:31 - Güncelleme: 19-02-2018 21:31

KARAMAN’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kafenin önündeki tenteli bölüme girmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aracın kafeye girmesi ve müşterilerin panik içinde kaçışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi’nde meydana geldi. Burak Yıldız (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kaldırımı aştı. İlk olarak kafenin önünde bekleyen Ali Rıza Kuku’ya (38) çarpan hafif ticari araç, Kuku’yu sürükleyerek kafeye dalıp, içeride oturan Meltem Azman’a (21) çarptı.

Kazada sürücü Burak Yıldız, Ali Rıza Kuku ve Meltem Azman yaralandı. Aracın altında kalan Ali Rıza Kuku, sağlık görevlileri ve çevredekilerin müdahalesiyle aracın altından kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Kuku, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ve müşterilerin panik anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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