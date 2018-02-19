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Kontrol edilmeyen kan basıncı, vücuda zarar verir

Kontrol edilmeyen kan basıncı, vücuda zarar verir

Samsun Medicana Hastanesi'nin kardiyoloji bölümü uzmanı Dr. Ferruh Gürkaynak: "Kontrol edilemeyen kan basıncı, vücuda zaman içinde çok zarar verir. Bu, yıllar sürebilir. Damar tıkanıklığına yol açarak, kalp, beyin, böbrek gibi hayati organlarda birçok hastalık ortaya çıkarır. Hastayı felç edebilir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 17:15 - Güncelleme: 19-02-2018 17:15

Hipertansiyon hastalığıyla ilgili bilgi veren Dr. Ferruh Gürkaynak, genellikle belirti göstermeyen ve gizli seyreden hipertansiyonun, tehlikeli bir hastalık olduğunu söyledi. Dr. Gürkaynak, "Yine de hastaların bazı şikayetleri vardır ve göz ardı edilmemesi gerekir. Baş ağrısı, burun kanaması, kulak çınlaması, ayaklarda şişlik, çarpıntı, baş dönmesi, bulanık görme gibi belirtiler olabilir. Sinsi seyreden bir hastalık olduğu için kendini sağlıklı hisseden kişilerin de tansiyonunu ölçtürmesinde fayda vardır. Kontrol edilemeyen kan basıncı, vücuda zaman içinde çok zarar verir. Bu, yıllar sürebilir. Damar tıkanıklığına yol açarak, kalp, beyin, böbrek gibi hayati organlarda birçok hastalık ortaya çıkarır. Hastayı felç edebilir" diye konuştu.

Kan basıncı artınca kalbe de yükün arttığını kaydeden Gürkaynak, "İlk başlarda kalp, buna dayanabilir; ama sonra yükü kaldıramaz hale gelir. Bunu önlemek için kalp, bir cevap oluşturur. Kalp kası, kalınlaşmaya başlar ve kalp kasının miktarı artar. Bu, kalbin artmış kan basıncına cevabıdır; fakat bu durum, daha da zararlıdır. Kalbin zamanla gevşemesi bozulur ve ileri dönemde kasılması kanı pompalamakta zorlanır. Sonuçta kalp yetmezliği ortaya çıkar. Böyle uzun süreli tepkilerin yanında, ani tansiyon artışı sonucu beyin kanaması ve damar yırtılmaları ortaya çıkabilir" dedi.

Hipertansiyon tedavisinin temelinde yaşam tarzı değişikliklerinin yattığını vurgulayan Dr. Ferruh Gürkaynak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda hipertansiyon tedavisinin önemli bir bölümünü ilaç tedavisi oluşturur. Hipertansiyon tedavisi sırasında yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz, kilo kontrolü, tuz alımının kısıtlanması çok önemlidir. Tüm tedavilere dirençli hipertansiyon durumunda ise böbrek atardamarlarına işlem yapılarak, kan basıncı kontrol altına alınabilir. İnme, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi hipertansiyonun yarattığı ciddi durumlardan korunmak için erken tanı çok önemlidir. Erken tanı koyulan ve kontrol altına alınan hipertansiyon yaşam kalitesini etkilemez."

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